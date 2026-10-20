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México suspende compra de frango do Brasil após foco de doença aviária

Restrição inclui aves vivas e ovos férteis e foi adotada após identificação de perus com a doença de Newcastle em uma granja em Santa Catarina

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h54
DIANTEIRA - Criação de frangos no Paraná: o agro está entre os que mais têm a ganhar com o livre mercado
Criação de francos no Sul do Brasil (Giuliano Gomes/PR Press/Folhapress/.)
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México suspende compra de frango do Brasil após foco de doença aviária Priorize VEJA no Google

O México anunciou na segunda-feira, 19, a suspensão das compras de carne de frango brasileira após a identificação de um foco da doença de Newcastle em uma criação comercial de perus em Santa Catarina. A restrição inclui também aves vivas e ovos férteis, segundo a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural mexicana.

O governo mexicano justificou a decisão como uma forma de preservar a situação sanitária de sua avicultura, livre da doença. No Brasil, o foco foi detectado no domingo, 18, e a granja foi interditada. As autoridades anunciaram medidas para controlar e eliminar a infecção.

Altamente transmissível entre aves, a doença de Newcastle pode comprometer os sistemas respiratório e nervoso, diminuir a postura de ovos e provocar elevada mortalidade nos plantéis. O risco para humanos é baixo, embora pessoas expostas ao vírus possam desenvolver conjuntivite leve, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal. O Brasil é líder mundial nas exportações de carne de frango.

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