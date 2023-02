Nova quimioterapia promete estender a vida de cães com câncer

Um estudo recente da National University of Singapore descobriu uma forma promissora de quimioterapia para o câncer em cães. Por meio de uma tecnologia baseada em células-tronco, os cientistas do NUS Center for Cancer Research Translational Research Program conseguiram detectar tumores cancerígenos, graças a um potente “interruptor” adquirido nas células modificadas, que produz uma grande concentração de uma droga que mata o câncer e subsequentemente induz a imunidade .

“Com esta terapia comprovadamente segura e com benefícios clínicos promissores em pacientes animais, esperamos desenvolver opções de tratamento eficazes para ajudar pacientes humanos com câncer, o que pode melhorar sua saúde sem comprometer sua qualidade de vida”, disse o líder do estudo, Too Heng-Phon, professor na universidade.

Os pesquisadores trataram 65 cães e dois gatos que sofriam de adenoma perianal, metástase pulmonar, sarcoma e outras condições. O primeiro tratamento foi uma injeção das células-tronco modificadas diretamente no tumor ou na corrente sanguínea. Depois, seguiu-se com comprimidos orais, comumente usados para tratar infecções fúngicas.

Cerca de 56 animais tiveram uma resposta positiva, incluindo 14 que se recuperaram totalmente. Dois dos cães permanecem livres do câncer mais de um ano após o tratamento, e 46 pacientes apresentaram “boa qualidade de vida” ao longo de dois a 32 meses.

“Atualmente, podemos desenvolver essa terapia para até 18 pacientes humanos por semana”, afirmou o pesquisador Ho Yoon Khei. “Além dos resultados que demonstraram beneficiar os animais domésticos, é nossa esperança estender a terapia a humanos no futuro e melhorar os resultados de saúde para aqueles que têm câncer – especialmente quando não têm mais opções de tratamento ”, finalizou o pesquisador.

