Nova indicação de antiviral injetável para Covid é aprovada pela Anvisa

O antiviral injetável para tratamento da Covid-19 remdesivir, da empresa Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil, teve nova indicação aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, agora, poderá ser usado em adultos no estágio inicial da doença e que têm risco de evoluir para quadros graves. Antes, a medicação era permitida para uso apenas em pacientes com mais de 12 anos que tinham pneumonia e necessidade de oxigênio suplementar.

A aprovação foi anunciada nesta quarta-feira, 25, e levou em consideração documentos apresentados pela farmacêutica demonstrando segurança e eficácia do tratamento para este novo público. O medicamento impede a replicação do SARS-CoV-2, vírus causador da doença, no organismo. Dessa forma, diminui o processo de infecção.

Em março do ano passado, a agência liberou o uso para adolescentes – com idade igual ou superior a 12 anos e com, ao menos, 40 kg – e adultos, mas para o início do tratamento em ambiente hospitalar, quando o paciente estava com uso de oxigênio ou outro tipo de ventilação não invasiva.

Com a mudança, pessoas com risco de evoluir para casos graves podem receber o tratamento depois de receber o diagnóstico e dentro de uma janela de sete dias após o início dos sintomas. “A duração total do tratamento deve ser de três dias. A recomendação é de dose única de 200 mg de remdesivir no primeiro dia, administrada por infusão intravenosa, e 100 mg nos dias seguintes, uma vez por dia, também por infusão intravenosa”, informou, em nota, a agência.

Segundo a Anvisa, antes do início do tratamento, todos os pacientes aptos a receber a medicação devem realizar testes laboratoriais hepáticos e renais, como está previsto na bula do medicamento.