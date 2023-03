Não importa via de parto, os bebês recebem micróbios essenciais ao nascer

Bebês nascidos de cesariana perdem micróbios essenciais? Novas evidências sugerem que a resposta pode ser não. Pesquisadores relataram na revista Cell Host & Microbe que as mães são capazes de transferir micróbios para seus bebês por vias alternativas e compensatórias.

Embora os bebês nascidos de cesariana recebam menos do microbioma intestinal de suas mães durante o parto, eles compensam “bebendo os micróbios” do leite materno. A maioria das pesquisas sobre microbiomas se concentra no intestino, mas também abriga comunidades benéficas em outras partes de nossos corpos, como o trato respiratório ou a pele. Este estudo ajuda a esclarecer como os bebês, geralmente considerados estéreis antes do nascimento, obtêm micróbios essenciais para seus vários microbiomas.

“Queríamos ter uma ideia melhor de como o microbioma infantil se desenvolve em diferentes partes de seus corpos e como é influenciado por fatores como modo de nascimento, uso de antibióticos e falta de amamentação”, diz o autor Wouter de Steenhuijsen Piters, um médico e cientista de dados no University Medical Center Utrecht, na Holanda.

Para entender como o microbioma se desenvolve durante o primeiro mês de vida, a equipe recrutou e fez amostras repetidas de 120 mães holandesas e bebês prestes a nascer. Dos recém-nascidos, eles coletaram amostras de pele, nariz, saliva e microbioma intestinal em cinco momentos: após duas horas do nascimento, com um dia, uma semana, duas semanas e um mês.

A equipe também coletou seis tipos diferentes de amostras de microbioma materno – pele, leite materno, nariz, garganta, fezes e vagina – para determinar quais dessas fontes estavam “semeando” as várias microbiotas dos bebês. Em seguida, eles analisaram esses resultados em vários fatores que afetam a transferência, incluindo tipo de parto, uso de antibióticos e amamentação.

“Vimos que muitos nichos da mãe são importantes para a transmissão de micróbios, e se algumas dessas vias são bloqueadas por um motivo ou outro – como a cesariana – esses micróbios ainda podem atingir a criança por outros caminhos”, explica Piters.

Independentemente da via de nascimento, os pesquisadores descobriram que aproximadamente 58,5% do microbioma de um bebê é derivado de sua mãe. No entanto, diferentes comunidades microbianas maternas contribuíram para diferentes organismos infantis. Bebês nascidos de cesariana receberam menos micróbios vaginais e fecais de suas mães, mas – aparentemente em compensação – adquiriram mais micróbios do leite materno.

“A transferência e o desenvolvimento do microbioma são tão importantes que a evolução garantiu que esses micróbios fossem transferidos de uma forma ou de outra de mãe para filho”, diz a autora Debby Bogaert, médica cientista da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. “A amamentação se torna ainda mais importante para crianças nascidas por cesariana que não recebem micróbios intestinais e vaginais de suas mães.”

Agora, a equipe quer saber mais sobre as influências não maternas no desenvolvimento do microbioma infantil. “Pudemos ver que a configuração materna explica quase 60% do bebê, mas ainda há 40% que não conhecemos”, diz Piters. “Seria interessante estratificar essa fração desconhecida para ver de onde vêm todos os micróbios; se os pais contribuem, por exemplo, ou irmãos, ou o meio ambiente”.