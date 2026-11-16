Mpox: quais os sintomas e como evitar doença que matou pessoa no Rio de Janeiro
Sinais podem aparecer entre três e 21 dias após infecção pelo vírus; veja quem deve se vacinar
Diante da alta de casos de mpox e a confirmação de que a primeira morte pela doença deste ano ocorreu no Rio de Janeiro, conhecer os sinais da infecção é uma importante ferramenta para buscar auxílio médico antes do agravamento do quadro, que costuma ser mais perigoso para populações com o sistema imunológico mais frágil, como as pessoas que vivem com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, gestantes e idosos.
Sem divulgar detalhes sobre o paciente, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que foi registrado um óbito e que, até 13 de novembro, foram confirmados 382 casos da doença, dos quais 258 foram notificados a partir de 13 de setembro deste ano.
“O município do Rio de Janeiro concentrou o maior número de casos no decorrer do ano (71,2% do total estadual)”, informou, em nota.
No Brasil, segundo os dados atualizados em 15 de novembro do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, foram registrados 1 099 casos de mpox e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram o maior número de infecções: 409 e 395, respectivamente. Há, no país, 617 casos suspeitos em investigação.
Sintomas da mpox
O tempo de incubação do vírus, período desde a infecção até o início dos sintomas, costuma ser de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.
O aparecimento de erupções cutâneas ou lesões de pele é o sintoma mais conhecido da doença.
“As lesões podem ser planas ou elevadas, com líquido claro ou amarelado, evoluindo para crostas que secam e caem. Podem surgir no rosto, mãos, pés, boca, genitais, ânus e outras partes do corpo”, explica, em material informativo, o Ministério da Saúde.
Mas há outros sinais de alerta para a doença:
- Linfonodos inchados (ínguas)
- Febre
- Dor de cabeça
- Dores no corpo
- Calafrio
- Fraqueza
O diagnóstico é feito por um teste molecular a partir da análise da secreção das lesões ou das crostas, caso os ferimentos já estejam secos.
Não existe tratamento para a mpox, apenas o manejo do quadro do paciente. Dessa forma, além do alívio dos sintomas, são feitos os cuidados clínicos de suporte e a prevenção de complicações.
Como evitar a mpox
A infecção por mpox ocorre a partir do contato próximo com objetos contaminados – como talheres e toalhas – e as lesões na pele, não necessariamente por relações sexuais. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda:
- Não compartilhar objetos pessoais
- Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel
- Lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente
- Limpar e desinfetar superfícies
- Cumprir isolamento até o fim do período de transmissão
Compra de vacinas para mpox
O Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.
De acordo com nota divulgada no último dia 8, o acordo firmado foi de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.
No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.
Estratégia de vacinação
Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.
“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.
Quem deve se vacinar
A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:
- Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³
- Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³
- Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)
- Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox
- Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4
*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV