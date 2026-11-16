Mpox: quais os sintomas e como evitar doença que matou pessoa no Rio de Janeiro

Ler Resumo





Diante da alta de casos de mpox e da primeira morte no ano no RJ, é crucial conhecer os sinais da infecção para buscar ajuda médica. A doença, mais perigosa para imunocomprometidos, tem sintomas como lesões na pele, febre e dores. O Ministério da Saúde ampliou a compra de vacinas e detalha a estratégia de imunização para grupos específicos. Entenda como se proteger e quem deve se vacinar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Diante da alta de casos de mpox e a confirmação de que a primeira morte pela doença deste ano ocorreu no Rio de Janeiro, conhecer os sinais da infecção é uma importante ferramenta para buscar auxílio médico antes do agravamento do quadro, que costuma ser mais perigoso para populações com o sistema imunológico mais frágil, como as pessoas que vivem com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, gestantes e idosos.

Sem divulgar detalhes sobre o paciente, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que foi registrado um óbito e que, até 13 de novembro, foram confirmados 382 casos da doença, dos quais 258 foram notificados a partir de 13 de setembro deste ano.

“O município do Rio de Janeiro concentrou o maior número de casos no decorrer do ano (71,2% do total estadual)”, informou, em nota.

No Brasil, segundo os dados atualizados em 15 de novembro do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, foram registrados 1 099 casos de mpox e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram o maior número de infecções: 409 e 395, respectivamente. Há, no país, 617 casos suspeitos em investigação.

Sintomas da mpox

O tempo de incubação do vírus, período desde a infecção até o início dos sintomas, costuma ser de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Continua após a publicidade

O aparecimento de erupções cutâneas ou lesões de pele é o sintoma mais conhecido da doença.

“As lesões podem ser planas ou elevadas, com líquido claro ou amarelado, evoluindo para crostas que secam e caem. Podem surgir no rosto, mãos, pés, boca, genitais, ânus e outras partes do corpo”, explica, em material informativo, o Ministério da Saúde.

Mas há outros sinais de alerta para a doença:

Continua após a publicidade

Linfonodos inchados (ínguas)

Febre

Dor de cabeça

Dores no corpo

Calafrio

Fraqueza

O diagnóstico é feito por um teste molecular a partir da análise da secreção das lesões ou das crostas, caso os ferimentos já estejam secos.

Não existe tratamento para a mpox, apenas o manejo do quadro do paciente. Dessa forma, além do alívio dos sintomas, são feitos os cuidados clínicos de suporte e a prevenção de complicações.

Continua após a publicidade

Como evitar a mpox

A infecção por mpox ocorre a partir do contato próximo com objetos contaminados – como talheres e toalhas – e as lesões na pele, não necessariamente por relações sexuais. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda:

Não compartilhar objetos pessoais

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel

Lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente

Limpar e desinfetar superfícies

Cumprir isolamento até o fim do período de transmissão

Compra de vacinas para mpox

O Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.

De acordo com nota divulgada no último dia 8, o acordo firmado foi de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

Continua após a publicidade

No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

Continua após a publicidade

Quem deve se vacinar

A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³

Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)

Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox

Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV