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Saúde

Mpox: Ministério da Saúde negocia com laboratório e amplia compra de vacina

Com acordo, número de doses compradas sobe de 20 para 25 mil; até 6 de novembro, Brasil registrou 832 casos e uma morte

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h34
Frascos de vacina JYNNEOS para varíola e monkeypox, com tampas amarelas e rótulos brancos, dispostos em embalagem plástica transparente
Segundo ministério, há escassez da vacina, que é produzida apenas por um laboratório, no mercado mundial (Reprodução/Getty Images)
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O número de doses da vacina contra mpox adquiridas pelo Ministério da Saúde passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo. Segundo nota divulgada neste domingo, 8, o acordo firmado foi de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

De acordo com a pasta, foi possível incluir as novas cinco mil doses por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), mecanismo que garante o acesso a vacinas com preços mais acessíveis.

A aquisição tem como objetivo reforçar o estoque estratégico nacional que, segundo o ministério, já abasteceu com 3 650 doses nove estados, incluindo o Rio de Janeiro, que enfrenta alta de casos da doença.

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No fim do mês passado, o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou o envio de vacinas para o estado. Na capital fluminense, por exemplo, foram confirmadas 74 infecções nos últimos dois meses. A quantidade é cerca de sete vezes o número registrado no mesmo período de 2025, quando houve dez confirmações, segundo dados do Observatório Epidemiológico do município.

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O ministério informou que há, no momento, escassez do imunizante, tendo em vista que apenas um laboratório dinamarquês, pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), fabrica as doses e tem capacidade de produção limitada.

“Além disso, o imunizante exige cuidados específicos de logística, armazenamento e manejo por parte das secretarias estaduais e municipais de saúde. A vacina precisa ser mantida congelada a –20 °C e, após o descongelamento, as doses devem ser aplicadas em até quatro semanas. Por isso, os estados solicitam novas doses ao Ministério da Saúde à medida que seus estoques diminuem.”

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Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

Aumento de casos de mpox

O aumento de casos de mpox tem ocorrido nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Até o último dia 6, foram confirmados 832 casos e uma morte pela doença.

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No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes, de acordo com o painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica.. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

Quem deve se vacinar

A mpox é uma zoonose viral que pode ser transmitida por meio do contato próximo com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como toalhas e talheres.

Os principais sintomas são lesões na pele (erupções cutâneas), febre, ínguas, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

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A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

  • Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³
  • Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³
  • Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)
  • Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox
  • Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV

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