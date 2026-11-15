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Saúde

Primeira morte por mpox no Brasil é confirmada no Rio de Janeiro

Número de casos da virose está aumentando no Brasil, com maior foco de ocorrências concentrado no estado fluminense

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 16h41
Frascos de vacina JYNNEOS para varíola e monkeypox, com tampas amarelas e rótulos brancos, dispostos em embalagem plástica transparente
Frascos de vacina para varíola e mpox (Reprodução/Getty Images)
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Primeira morte por mpox no Brasil é confirmada no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

O Ministério da Saúde e o governo do estado do Rio de Janeiro confirmaram a primeira morte por mpox no país, registrada nesta semana na capital fluminense. O anúncio acontece em um momento em que os casos da doença infecciosa, causada por um vírus, crescem rapidamente no país, em especial no Rio, que lidera as ocorrência.

Há vacinas disponíveis contra a doença nos postos de saúde, indicadas especialmente a grupos de risco, e, com o aumento de casos, o governo irá reforçar o número de doses disponíveis.

O número de casos confirmados de mpox passou de 1 000 no Brasil e há 581 notificações em investigação, segundo a atualização desta quinta-feira, 12, do painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, que monitora a zoonose viral. Até o momento, foram registrados 1 023 casos.

O estado do Rio de Janeiro lidera em registros, totalizando 390, seguido por São Paulo, com 388 episódios. Também foram contabilizadas infecções no Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41), Santa Catarina (24), Rondônia (20), Paraná (16), Santa Catarina (16) e Pernambuco (13). Os demais estados tiveram menos de dez casos cada um. Os pacientes são, em sua maioria, homens na faixa dos 30 aos 39 anos.

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A mpox é uma doença transmitida por contato próximo com as lesões e com utensílios utilizados pelos pacientes. O período de incubação (tempo entre o contato com o vírus e o início dos sintomas) da Mpox varia de três a 16 dias, podendo chegar a 21 dias.

A principal orientação das autoridades é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. Os sinais e sintomas, em geral, incluem:

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  • Erupções cutâneas ou lesões de pele;
  • Linfonodos inchados (ínguas);
  • Febre;
  • Dor de cabeça;
  • Dores no corpo;
  • Calafrio;
  • Fraqueza.

Vacina

No dia 8 de novembro, o Ministério da Saúde anunciou que garantiu a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox, com previsão de entrega em três semanas. Os novos imunizantes reforçarão o estoque nacional. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

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A imunização é indicada para públicos específicos com maior risco: profissionais de laboratório que trabalham com o vírus, pessoas vivendo com HIV em situação de imunossupressão e indivíduos que tiveram contato direto de médio ou alto risco com pessoas suspeitas ou confirmadas para mpox.

Com informações de Paula Felix e Agência Brasil

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