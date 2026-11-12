Casos de mpox passam de 1 000 no Brasil e 581 notificações são investigadas

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O Brasil ultrapassou a marca de 1.000 casos confirmados de mpox, com 581 notificações em investigação. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais registros. O Ministério da Saúde ampliou a compra de vacinas para 25 mil doses e orienta a aplicação intradérmica para otimizar o uso, visando grupos específicos. Entenda os detalhes.

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O número de casos confirmados de mpox passou de 1 000 no Brasil e há 581 notificações em investigação, segundo a atualização desta quinta-feira, 12, do painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, que monitora a zoonose viral que causa erupções na pele em humanos. Até o momento, foram registrados 1 023 casos, 46 episódios prováveis e uma morte.

O estado do Rio de Janeiro lidera em registros, totalizando 390, seguido por São Paulo, com 388 episódios. Também foram contabilizadas infecções no Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41), Santa Catarina (24), Rondônia (20), Paraná (16), Santa Catarina (16) e Pernambuco (13). Os demais estados tiveram menos de dez casos cada um.

Os pacientes são, em sua maioria, homens na faixa dos 30 aos 39 anos, homossexuais e que fazem sexo com homens ou com homens e mulheres.

A mpox é uma doença transmitida por contato próximo com as lesões e com utensílios utilizados pelos pacientes. Essa é uma informação importante para não associar a infecção apenas aos contatos sexuais, estigmatizando os pacientes e dificultando a busca por atendimento médico.

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Compra de vacinas para mpox

Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.

De acordo com nota divulgada neste domingo, 8, o acordo firmado foi de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

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Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

Quem deve se vacinar

A mpox é uma zoonose viral que pode ser transmitida por meio do contato próximo com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como toalhas e talheres.

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Os principais sintomas são lesões na pele (erupções cutâneas), febre, ínguas, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

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Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³

Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)

Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox

Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV