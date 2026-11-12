🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Saúde

Casos de mpox passam de 1 000 no Brasil e 581 notificações são investigadas

País fez negociação com o único laboratório de vacina e adquiriu 25 mil doses; Rio de Janeiro e São Paulo lideram registros

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 19h39
Frascos de vacina JYNNEOS para varíola e monkeypox, com tampas amarelas e rótulos brancos, dispostos em embalagem plástica transparente
Mpox: em 2026, o Brasil registrou 1023 casos e uma morte pela doença (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Casos de mpox passam de 1 000 no Brasil e 581 notificações são investigadas Priorize VEJA no Google

O número de casos confirmados de mpox passou de 1 000 no Brasil e há 581 notificações em investigação, segundo a atualização desta quinta-feira, 12, do painel do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica, que monitora a zoonose viral que causa erupções na pele em humanos. Até o momento, foram registrados 1 023 casos, 46 episódios prováveis e uma morte.

O estado do Rio de Janeiro lidera em registros, totalizando 390, seguido por São Paulo, com 388 episódios. Também foram contabilizadas infecções no Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41), Santa Catarina (24), Rondônia (20), Paraná (16), Santa Catarina (16) e Pernambuco (13). Os demais estados tiveram menos de dez casos cada um.

Os pacientes são, em sua maioria, homens na faixa dos 30 aos 39 anos, homossexuais e que fazem sexo com homens ou com homens e mulheres.

Siga

A mpox é uma doença transmitida por contato próximo com as lesões e com utensílios utilizados pelos pacientes. Essa é uma informação importante para não associar a infecção apenas aos contatos sexuais, estigmatizando os pacientes e dificultando a busca por atendimento médico.

Continua após a publicidade

Compra de vacinas para mpox

Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.

De acordo com nota divulgada neste domingo, 8, o acordo firmado foi de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

Continua após a publicidade

Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

Quem deve se vacinar

A mpox é uma zoonose viral que pode ser transmitida por meio do contato próximo com pessoas infectadas ou objetos contaminados, como toalhas e talheres.

Continua após a publicidade

Os principais sintomas são lesões na pele (erupções cutâneas), febre, ínguas, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

Continua após a publicidade
  • Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³
  • Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³
  • Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)
  • Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox
  • Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV

Publicidade
TAGS:
Ministério da Saúde
Saúde
Vacina
Vacinação
Vírus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).