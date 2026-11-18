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Com a escalada de casos de mpox no país, São Paulo e Rio de Janeiro lideram as infecções, registrando 1.170 casos confirmados. Estados estão intensificando a vacinação, recebendo novas doses do imunizante. O Ministério da Saúde ampliou a compra de vacinas para 25 mil e orienta aplicação intradérmica para otimizar doses. Descubra os sintomas e quem deve se vacinar.

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Com a escalada de casos de mpox no país, estados estão recebendo novas doses da vacina e intensificando as campanhas de vacinação do público-alvo. São Paulo e Rio de Janeiro, onde a primeira morte deste ano foi registrada, lideram em número de infecções. No Brasil, até o momento, há 1 170 notificações confirmadas e 864 em investigação.

Nesta quarta-feira, 18, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que recebeu 1 000 doses da vacina e que os imunizantes serão distribuídos a partir da próxima segunda-feira, 23, para a vacinação dos grupos prioritários. A capital vai receber 600 doses.

O estado lidera em número de casos no Brasil, somando 433 casos neste ano. Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 416 episódios e que já tinha recebido 2 000 doses na última segunda-feira, 16. A Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro disse hoje que mais de 5 000 pessoas já foram vacinadas contra a doença na capital fluminense e que o estoque estava “temporariamente esgotado”.

Ainda nesta tarde, o Ministério da Saúde anunciou o envio de mais 1 000 doses para reforço do estoque estratégico do estado.

Segundo a pasta, foram enviadas 3 850 doses neste mês para reforçar os estoques dos estados, incluindo 500 à Bahia, 400 ao Ceará, 300 ao Piauí, 250 ao Paraná e 100 para cada uma dessas localidades: Distrito Federal, Paraíba, Amapá e Goiás.

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“Desde o início do ano, mais de 15,6 mil doses foram distribuídas aos estados, das quais 12,2 mil foram aplicadas. A vacina enfrenta limitações devido à escassez do imunizante no mercado mundial, que conta com apenas um laboratório produtor, localizado na Dinamarca e pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, informou, em nota.

Compra de vacinas para mpox

O Ministério da Saúde anunciou que o número de doses da vacina contra mpox adquiridas para conter o crescimento das infecções passou de 20 para 25 mil após uma negociação com o único fabricante do imunizante no mundo.

No início do mês, foi firmado um acordo de venda da quantidade máxima de doses ao Brasil e a previsão é de que as vacinas sejam entregues nas próximas três semanas.

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No ano passado, foram confirmados 1 074 casos e duas mortes pela doença no país. Em 2022, quando foi registrado um surto da doença no país, foram notificados 10,5 mil casos e 14 mortes.

Estratégia de vacinação

Para ampliar o número de pessoas vacinadas, a pasta elaborou uma nota técnica orientando que seja feita a aplicação intradérmica do imunizante, que permite o uso de doses menores de vacina, mas mantendo a eficácia da aplicação intramuscular.

“A estratégia, já utilizada na Europa, permite ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com uma dose do imunizante, em grupos específicos”, explica o ministério.

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Sintomas da mpox

O tempo de incubação do vírus, período desde a infecção até o início dos sintomas, costuma ser de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

O aparecimento de erupções cutâneas ou lesões de pele é o sintoma mais conhecido da doença.

“As lesões podem ser planas ou elevadas, com líquido claro ou amarelado, evoluindo para crostas que secam e caem. Podem surgir no rosto, mãos, pés, boca, genitais, ânus e outras partes do corpo”, explica, em material informativo, o Ministério da Saúde.

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Mas há outros sinais de alerta para a doença:

Linfonodos inchados (ínguas)

Febre

Dor de cabeça

Dores no corpo

Calafrios

Fraqueza

O diagnóstico é feito por um teste molecular a partir da análise da secreção das lesões ou das crostas, caso os ferimentos já estejam secos.

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Não existe tratamento para a mpox, apenas o manejo do quadro do paciente. Dessa forma, além do alívio dos sintomas, são feitos os cuidados clínicos de suporte e a prevenção de complicações.

Como evitar a mpox

A infecção por mpox ocorre a partir do contato próximo com objetos contaminados – como talheres e toalhas – e com as lesões na pele, não necessariamente por relações sexuais. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda:

Não compartilhar objetos pessoais

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel

Lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente

Limpar e desinfetar superfícies

Cumprir isolamento até o fim do período de transmissão

Quem deve se vacinar

A vacinação em massa não é indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e é direcionada para grupos específicos:

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³

Pessoas com contagem de CD4* inferior a 200 células/mm³

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)

Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox

Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4

*CD4 é um tipo de célula de defesa do organismo que é atacada e destruída pelo HIV.