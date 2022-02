Morre Luc Montagnier, Nobel de Medicina que descobriu o vírus HIV

O virologista francês Luc Montagnier, conhecido por ter sido o primeiro a isolar o vírus do HIV, causador da Aids, morreu aos 89 anos. Em 2008, ele e a pesquisadora Françoise Barré-Sinoussi foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, mas a morte foi na última terça-feira, 8. Segundo agências de notícias, ele teria morrido no Hospital Americano de Paris, no bairro de Neuilly-sur-Seine.

Montagnier atuava no Instituto Pasteur, na França, quando isolou o vírus pela primeira vez em 1983. Casos de mortes por uma doença misteriosa que afetava o sistema imunológico tinham sido relatados dois anos antes. Durante anos, ele e o médico americano Robert Gallo disputaram a autoria da descoberta. A troca de amostras entre os pesquisadores foi a possível causa da confusão, mas Gallo não foi lembrado quando o feito de revelar ao mundo o vírus que causava a Aids foi recebeu o Nobel de Medicina.

Apesar da honraria e de uma trajetória repleta de títulos científicos, Montagnier se manifestou de forma negacionista e contrária à ciência em diversas ocasiões. Chegou a afirmar que antibióticos poderiam tratar casos de Transtorno do Espectro Autista e que um suposto tratamento com mamão fermentado poderia ser usado em pacientes com Doença de Parkinson.

Também dava declarações contra as vacinas, inclusive as opções disponíveis contra a Covid-19. Incorretamente, ele afirmou que os imunizantes poderiam levar ao aparecimento de novas variantes.