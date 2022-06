Moderna anuncia vacina contra a Covid com eficácia para ômicron

A empresa de biotecnologia Moderna divulgou nesta quarta-feira, 8, dados preliminares de ensaios clínicos sobre uma candidata a vacina bivalente com foco na variante ômicron do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Segundo o estudo, o novo imunizante levou a um aumento de oito vezes nos anticorpos neutralizantes contra variante e deve ser submetido à agência reguladora americana Food and Drug Administration (FDA) para solicitar autorização para uso como dose de reforço. Se aprovada, a estimativa é de que a vacina esteja disponível até o fim de setembro.

A empresa informou que a proteção foi observada um mês após ser administrada e que a vacina não levou a eventos adversos diferentes dos observados no imunizante da Moderna que liberado para uso pelas agências reguladoras. O estudo contou com 437 participantes.

“Os estudos da vacina mRNA 1273. 214 trazem uma nova perspectiva no combate à Covid 19, sobretudo, confere uma vacina adequada a epidemiologia global. A vacina mostrou-se muito eficaz atingindo altas taxas de anticorpos neutralizantes para as cepas Ômicron e Delta. Temos a expectativa de oferecer ao mercado uma ótima opção para o reforço em paciente já vacinados previamente”, comenta Thiago Barbosa, diretor da unidade de vacinas da Zodiac, que representa a Moderna no Brasil.

Segundo a diretora-executiva da Moderna, Stephane Bancel, a análise preliminar demonstra que o novo imunizante é a “principal vacina candidata a reforço em 2022” e representa “uma inovação na luta contra a Covid 19”.

Desde fevereiro do ano passado, a empresa tem voltado seus testes para a atualização das vacinas contra a Covid-19 com o objetivo de oferecer proteção contra novas variantes do SARS-CoV-2. “O foco principal da empresa tem sido a abordagem de reforço bivalente, que são boosters (reforços) que abordam duas linhagens virais simultaneamente”, informou, em nota.

