Menopausa: causa da queda de libido é o desempenho do parceiro, diz estudo

Pesquisadores americanos fizeram uma afirmação capaz de cutucar muitos especialistas: a principal razão da falta de libido da mulher na menopausa não estaria na queda hormonal mas na performance do parceiro.

Os acadêmicos da Universidade de Pittsburgh avaliaram a baixa de libido em mulheres com mais de 60 anos e descobriram que a falta de desejo sexual decorria em grande parte da dificuldade do parceiro em manter uma ereção.

“A baixa libido não pode ser atribuída à uma fase normal do envelhecimento”, diz a pesquisadora Holly Thomas. “Como mulheres, somos incentivadas a nos acomodarmos, por isso aprendemos a reprimir nossas próprias necessidades e desejos, e a priorizar as dos outros”.

A disfunção erétil impacta na libido da mulher de duas maneiras. Uma, porque o sexo se torna menos satisfatório com as dificuldades de ereção. Outra, é que os parceiros com o problema raramente discutem sua disfunção, o que os torna frustrados.

Estima-se que metade dos homens com idade entre 40 a 70 anos sofrem de algum grau de disfunção erétil.

As mulheres do estudo também afirmaram não gostar do Viagra como recurso, pelo fato de que a pílula exige um sexo planejado, removendo a espontaneidade e o romance.

A menopausa ocorre entre 45 e 55 anos de idade.