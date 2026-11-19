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A Anvisa suspendeu uma melatonina em spray após constatar que a fórmula sublingual não passou por testes de segurança, além do uso de alegações irregulares. Confira as regras da agência para o hormônio do sono e os cuidados essenciais ao escolher suplementos alimentares.

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Dentro do grupo de suplementos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana, havia uma versão de melatonina proibida por questão de segurança. Isso porque a substância liberada para episódios de insônia era comercializada para uso sublingual, administração que não foi submetida a testes de segurança, qualidade e eficácia pela agência.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 16, proibiu a fabricação, importação, distribuição, venda, propaganda e uso do suplemento alimentar líquido Melatonina Spray-Norvy, da empresa Norvy Saúde Ltda.

A agência informou que, além de a substância não ter sido avaliada para uso sublingual, foi identificada a divulgação de alegações não permitidas pelas normas da Anvisa, como “Ação mais rápida na hora de dormir” e “Sono mais rápido“.

A reportagem de VEJA solicitou um posicionamento para a empresa e não teve retorno. O espaço permanece aberto.

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Hormônio do sono

A melatonina, também conhecida como “hormônio do sono”, recebeu autorização da Anvisa para ser vendida como suplemento em 2021, mas há regras. Ela pode ser tomada apenas por adultos com mais de 19 anos e o limite é de 0,21 mg por dia.

A dosagem é próxima à produzida pelo organismo e compatível com a quantidade que pode ser obtida com a alimentação equilibrada e saudável.

O suplemento se popularizou em um contexto de relatos coletivos de perda de sono não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Estudos apontam que a insônia é um problema que afeta 16% da população global e a melatonina apareceu como uma solução.

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Mesmo autorizada, é preciso saber que não se trata de um remédio e que distúrbios de sono devem ser acompanhados por especialistas.

“Não há evidência de que a quantidade autorizada produza efeitos diretos na regulação do sono. Para fazer este tipo de alegação, é preciso que a empresa fabricante do produto à base de melatonina comprove à Anvisa, por meio de estudos científicos que, ao consumir esta quantidade da substância, são observados efeitos benéficos”, alerta.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações