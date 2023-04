Medicamento alcança redução de 15,7% do peso em pacientes com diabetes 2

A tirzepatida, medicamento da farmacêutica Eli Lilly, demonstrou ser capaz de reduzir até 15,7% do peso corporal de pacientes com diabetes tipo 2 que vivem com obesidade ou sobrepeso. Conhecido pelo nome comercial Mounjaro, o remédio foi analisado pelo estudo Surmount-2, de fase 3, em 938 participantes com peso médio de 100,7 kg. Eles perderam até 15,6 kg com 72 semanas de injeções semanais do remédio, um resultado importante para uma população que precisa perder peso para controlar a doença, mas tem grande dificuldade para emagrecer.

Segundo a empresa, entre os pacientes que receberam a medicação, a redução de peso variou entre 13,4% (com a dose de 10 mg) e 15,7% (dose de 15 mg). No grupo placebo, o índice foi de 3,3%. A taxa de voluntários que atingiram ao menos 15% de perda de peso com as dosagens de 10 mg e 15 mg foi de 41,4% e 51,8%, respectivamente. Entre os que tomaram placebo, o indicador foi de 2,6%.

“A tirzepatida também atingiu todos os principais objetivos secundários, que incluíam a redução de hemoglobina glicada (HbA1c) e de outros parâmetros cardiometabólicos”, informou, em nota, a Eli Lilly. O medicamento foi aprovado para pacientes com diabetes 2 nos Estados Unidos no ano passado e, segundo a empresa, está em processo de aprovação regulatória pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também para a doença.

Endocrinologista da USP Ribeirão Preto, Carlos Eduardo Barra Couri explica que a população com diabetes tipo 2 acaba sofrendo com a dificuldade para emagrecer e a medicação poderia ajudar neste fim, que também é essencial para manter a doença sob controle e evitar suas complicações, como cegueira e amputações.

“Perdas de peso em torno de 15% podem ser associadas à remissão de diabetes. Os estudos mostram que é possível suspender outros medicamentos que porventura os pacientes usem com essa perda de peso”, diz o especialista.

A droga vem despertando interesse deste o ano passado, quando um ensaio clínico com 2.539 participantes apontou o potencial da tirzepatida para reduzir 22,5% do peso em pacientes obesos.

Continua após a publicidade

Como o remédio funciona

O remédio faz parte de uma nova geração de fármacos para o tratamento de diabetes tipo 2 que atuam em receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, responsáveis pela sensação de saciedade. Nessa mesma linha, está a semaglutida, presente nos medicamentos Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk, que têm sido usados de forma equivocada para fins estéticos.

“A tirzepatida é uma molécula que atua no receptor do GLP-1 e do GIP, hormônios produzidos no intestino quando estamos comendo. Eles atuam diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Também avisam ao pâncreas para produzir insulina, porque tem alimento sendo absorvido e o organismo vai precisar de glicose”, explica Curi. Nesse processo, a diabetes é controlada. “O paciente come menos, o que trata diabetes, reduz peso, que também trata a doença, e ocorre a secreção de insulina sem pico.”

Entre os efeitos colaterais, estão: náusea, diarreia, vômito e constipação.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade