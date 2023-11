Lula diz que está com saúde “para dar e para vender”

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira 3, que está “de volta, com muita saúde para dar e para vender”, referindo-se à sua cirurgia no quadril para colocar uma prótese na cabeça do fêmur direito e corrigir uma artrose na bacia, realizada em 29 de setembro, em São Paulo.

No vídeo, o chefe do Executivo aparece fazendo exercícios físicos. “Hoje está completando cinco semanas da minha cirurgia. Eu já voltei a fazer fisioterapia e um pouco de ginástica. Eu estou andando na esteira 15 minutos. Já estou fazendo perna. Já estou fazendo braço. Estou tentando fazer alongamento. Estou fazendo panturrilha”, explicou Lula.

Ele disse ainda que, em oito semanas, deve estar completamente recuperado para voltar à ativa em todas suas atividades, inclusive retomar a agenda de viagens pelo país, que interrompeu durante o tempo de recuperação. “Vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola, para voltar a correr, para voltar a andar, para voltar a viajar pelo Brasil, para encontrar com o povo brasileiro”, disse o presidente, que publicou também um vídeo “batendo uma bolinha.”

Espera-se que Lula esteja presente na COP28, que será realizada em novembro, nos Emirados Árabes Unidos e, em seguida, viaje para a Alemanha para um encontro com Olaf Scholz, chanceler do país.

Continua após a publicidade