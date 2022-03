Alta taxa de vacinação permitiu liberação de máscaras em São Paulo

A decisão da liberação do uso de máscaras em São Paulo levou em consideração a alta taxa de vacinação e os números de queda de hospitalizações e mortes por Covid-19 no estado. “É com alegria no coração que vamos assinar o decreto que libera a obrigatoriedade do uso máscaras em ambientes livres em todo o estado de São Paulo. A resolução é amparada pelo Comitê Científico e passa a valer a partir de hoje”, disse o governador João Doria, que apareceu sem máscara na coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes. “As máscaras continuam sendo obrigatórias em ambientes fechados”, ressaltou ele. Mais de 89,27% da população elegível está totalmente vacinada no estado.

De acordo com o governador, 74% dos adultos com o esquema vacinal com duas doses completo. E as internações e mortes estão em queda. “As hospitalizações caíram 77% e mortes, 55%”, enfatizou Doria. De acordo com dados oficiais, a taxa de ocupação em UTIs está em 38% e a das enfermarias, 29%. “Eu estou sem máscara pela primeira vez em dois anos e dois meses e estou me sentindo leve”, completou.

A possibilidade de suspender a obrigatoriedade da utilização de máscaras já havia sido ventilada pelo próprio governador na semana passada. A decisão viria ancorada nos números de casos e de vacinação registrados no estado. Pelo menos 84% da população está totalmente imunizada. De acordo com dados oficiais, a taxa de ocupação em UTIs está em 38% e a das enfermarias, 29%.

Nas discussões mantidas até agora, há uma controvérsia em relação à liberação do uso das máscaras por crianças. Isso porque a imunização de meninos e meninas de cinco a onze anos ainda não alcançou o esperado. Por enquanto, apenas 70% da população alvo recebeu apenas uma dose, quando o índice indicado é de 80%.