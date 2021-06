Lei que autoriza eutanásia entra em vigor na Espanha

A lei que autoriza a eutanásia na Espanha entrou em vigor nesta sexta-feira, 25, fazendo com que o país seja um dos únicos do mundo a permitir que um paciente com doença sem possibilidade de cura possa decidir se deseja morrer. Aprovada em março pelo Parlamento, o país se junta a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Canadá como a únicas nações a permitirem o procedimento.

Com a lei em vigor, a Espanha passa a permitir, além da eutanásia — quando a equipe médica provoca a morte do paciente –, o suicídio medicamente assistido, quando o paciente toma determinado medicamento prescrito para dar fim à sua vida.

O Ministério da Saúde afirmou que o procedimento passa a ser permitido após grande demanda social existente sobre o tema e garantiu que haverá limitações para sua realização. Para realizar o pedido, o paciente deve estar consciente no momento do requerimento e deve realizá-lo de forma escrita, além da necessidade de renovação após 15 dias.

Ademais, o pedido deverá ser aprovado por dois médicos e por uma comissão de avaliação. Se considerar que os critérios não estão sendo devidamente cumpridos, o médico poderá rejeitar o requerimento.

A Igreja Católica e os partidos de oposição do governo se opuseram contra a medida. O Partido Popular (PP), principal opositor, apresentou na última quinta-feira, 24, um recurso contra a lei ao Tribunal Constitucional Espanhol.