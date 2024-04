Implante para tratar disfunção erétil tem resultados iniciais promissores

Um implante de assoalho pélvico, colocado na região perto da base do pênis, alcançou resultados positivos em testes clínicos iniciais para tratar a disfunção erétil. O dispositivo, chamado CaverSTIM, é destinado a tratar a condição em pacientes que não respondem aos medicamentos orais convencionais, como o popular Viagra. Os primeiros ensaios estão sendo realizados no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC Paulista, em pacientes com lesão medular.

O aparelho foi desenvolvido pela startup de tecnologia médica Comphya e utiliza a neuromodulação, abordagem que, apesar de não ser novidade na medicina, é inédita no tratamento da disfunção erétil. Ao ser ativado por um controle remoto sem fio, o dispositivo fornece estímulos elétricos controlados e indolores, ajudando a melhorar a função dos nervos envolvidos na ereção.

“Em pacientes tetraplégicos, por exemplo, que não têm a capacidade de controlar uma ereção, é como se o pênis estivesse desvinculado do restante do corpo. Então, o dispositivo atua fornecendo o estímulo elétrico para que esse controle seja possível”, explica Sidney Glina, urologista e um dos coordenadores dos estudos clínicos. Dessa forma, a inovação busca oferecer uma alternativa segura, confortável e eficaz para os pacientes em comparação a opções mais invasivas, como injeções locais e implantes penianos.

Promessa de inovação no tratamento de disfunção erétil

Os resultados preliminares têm sido positivos, com relatos de melhora na função sexual e maior sensibilidade na região peniana. Além disso, há outros benefícios da abordagem, uma vez que os estímulos do neuromodulador no assoalho pélvico também auxiliaram na evacuação e na continência urinária, segundo relatos dos participantes dos ensaios clínicos.

De acordo com estatísticas globais de um estudo publicado na revista Pharmacy and Therapeutics, cerca de 30% das pessoas com disfunção sexual não respondem aos tratamentos orais, o que torna esse dispositivo uma esperança para grupos específicos, como aqueles com lesão medular ou que passaram por prostatectomia — remoção cirúrgica de parte ou de toda a próstata.

“A ideia é revolucionar o tratamento da disfunção erétil orgânica, ou seja, desencadeada por fatores do próprio corpo”, afirma Glina. “O objetivo é que, no futuro, um paciente que tenha disfunção erétil decorrente de um problema de inervação e vascularização poderá optar pela inserção do neuromodulador sem que tenha que recorrer a outros métodos mais invasivos e ineficientes”, conclui.

Próximos passos e perspectivas

Três pacientes brasileiros com lesão medular já receberam, com sucesso e sem complicações, o implante. A expectativa é de que mais 17 voluntários, até a metade do ano, passem pelos testes clínicos, que foram aprovados por comitês de ética antes de receberem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a Comphya, os resultados preliminares são promissores e demonstram o potencial do dispositivo em melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes com disfunção erétil.

Outros tratamentos

Novas abordagens vêm surgindo para oferecer alternativas a métodos tradicionais, como o Viagra. Por exemplo, a Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora americana, aprovou no ano passado o primeiro gel para aplicação local e com efeito em apenas quinze minutos. Com o nome Eroxon, ele age mais rápido que os comprimidos e funciona com um processo de aquecimento e resfriamento do tecido, estimulando os nervos e o fluxo sanguíneo.

No Brasil, já está disponível a droga cloridrato de dapoxetina (de nome comercial Prosoy) para o tratamento da ejaculação precoce. Liberado pela Anvisa em 2022. Ele é indicado para homens de 18 a 64 anos que lidam com a condição.