FDA libera dose de reforço da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, liberou a dose de reforço do imunizante da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A agência levou em consideração o aumento de casos e hospitalizações nesta faixa etária durante a onda da variante de preocupação ômicron.

A dose adicional deve ser aplicada cinco meses após a criança terminar o esquema inicial de duas doses. Segundo a FDA, estudos com outras populações mostraram que a eficácia da vacina diminui com o passar do tempo e a terceira dose aumenta a proteção.

“Embora a Covid-19 tenda a ser menos grave em crianças do que em adultos, vimos mais crianças adoecendo e sendo hospitalizadas na onda da ômicron, e as crianças também podem experimentar efeitos de longo prazo, mesmo seguindo inicialmente doença leve”, disse o comissário da FDA Robert Califf em nota da agência.

A agência informou que um estudo randomizado e controlado por placebo com 67 crianças que receberam o reforço mostrou aumento no nível de anticorpos contra o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid, um mês após a dose ser aplicada. A segurança foi avaliada em um grupo de cerca de 400 crianças. Os efeitos colaterais relatados foram dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação e casos de fadiga, dor de cabeça, dores musculares ou articulares, calafrios e febre, eventos que costumam ocorrem com outros imunizantes.