Faustão está estável e funções do coração ‘estão de acordo com esperado’

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou na tarde desta segunda-feira, 28, que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, está em estado estável após o transplante de coração realizado neste domingo, 27. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e respirando com auxílio de ventilação mecânica.

Segundo o boletim, “as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas”. O documento é assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto e pelo diretor médico e de serviços hospitalares Miguel Cendoroglo Neto.

Após um transplante de coração, os pacientes têm 24 a 48 horas cruciais para o pleno sucesso do procedimento. É nesse prazo, que pode se estender por mais dias, que a adaptação do órgão e o funcionamento sem rejeição são observados de perto.

A necessidade de um transplante de coração fez com que a família e amigos do apresentador iniciassem uma campanha para doação de órgãos, destacando a importância do ato para salvar vidas.

No Brasil, a lista de transplantes é única e é administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, o Ministério da Saúde explicou que a lista vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada e que a ordem de chamada depende de critérios técnicos, como tipo sanguíneo, peso, altura e compatibilidade genética.

“Quando os critérios técnicos são semelhantes, a ordem cronológica de cadastro, ou seja, a ordem de chegada, funciona como critério de desempate. Pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, em razão de sua condição clínica”, acrescentou. No comunicado, o ministério informou que, além de Faustão, outras 11 pessoas passaram por cirurgias de transplante de coração entre 19 e 26 de agosto, sendo sete em São Paulo.

O apresentador está internado desde 5 de agosto diagnosticado com insuficiência cardíaca, uma condição que leva o coração a perder a capacidade de bombear o sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo. Os médicos indicaram o procedimento no último dia 20, quando seu quadro se agravou.

