Farmacêutica investe US$ 500 milhões para desenvolvimento da CoronaVac

Sinovac Life Science, farmacêutica chinesa responsável pelo desenvolvimento da CoronaVac, anunciou nesta segunda-feira, 7, ter recebido um financiamento de 500 milhões de dólares (algo em torno de 2,5 bilhões de reais). De acordo com a empresa, a quantia será usada para desenvolvimento, expansão de capacidade e fabricação da CoronaVac, além da condução de outras atividades operacionais.

O investidor é o laboratório farmacêutico Sino Biopharmaceutical Limited, também da China. Ele terá, em contrapartida, participação acionária de 15% na Sinovac Life Science. A empresa desenvolvedora da CoronaVac diz que o valor ajudará a acelerar os processos que buscam combater a pandemia de Covid-19.

Brasil

Em parceria com o Instituto Butantan, a CoronaVac recebeu aval para ser aplicada em 13.060 voluntários brasileiros. A eficácia do medicamento deve ser conhecida até no máximo o próximo dia 15. Até o início de 2021, o Brasil terá 46 milhões de doses do imunizante.