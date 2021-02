Estado de São Paulo chega a meio milhão de pessoas vacinadas

São Paulo precisou de apenas 16 dias desde a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aplicada no braço da enfermeira Monica Calazans para atingir a marca de meio milhão de pessoas vacinadas. O Estado chegou exatamente a 503.535 às 17h30 desta terça-feira, 2. O número representa mais de 1/5 do total de imunizados no país: o Brasil atendeu 2.420.408 pessoas até agora.

Primeiro a iniciar seu processo de imunização no domingo, 17, um dia antes do que o restante do país, São Paulo se tornou rapidamente o melhor exemplo brasileiro e conseguiu distribuir lotes do imunizante para todos os 645 municípios do Estado já na primeira semana de vacinação.

Além de agilidade na logística, o Estado também se preocupa com a divulgação correta e ligeira dos dados – ao contrário de outros locais, que dificultam o acesso aos números por falta de competência e transparência. A Secretaria de Saúde determinou que todos os serviços, públicos e privados, devem atualizar o número de vacinados diariamente em uma plataforma criada, sob pena de multa.

O segundo Estado que mais aplicou doses da vacina foi a Bahia, com mais de 200.000 cidadãos atendidos. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Ceará vêm na sequência, todos com mais de 100.000 habitantes imunizados cada um.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 17h30 desta terça-feira, 2: