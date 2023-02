Espanha põe fim ao uso obrigatório de máscara em transporte público

O uso de máscaras deixou de ser obrigatório nos transportes públicos na Espanha, pondo fim a quase três anos da legislação. O governo anunciou o fim da exigência na terça-feira, 7. “Hoje, estamos dando um passo importante em direção a uma normalidade muito desejada como parte de nosso roteiro compartilhado sobre a Covid-19”, twittou a ministra da Saúde da Espanha, Carolina Darias, nesta quarta-feira, 8.

Agora, as máscaras passam a ser opcionais. Entretanto, elas ainda devem ser usadas em centros de saúde, hospitais, farmácias e por quem visita ou trabalha em lares de idosos.

A medida estava em vigor desde 4 de maio de 2020, depois que o governo introduziu um decreto exigindo o uso de máscara para quem utilizava ônibus, táxis, trens, sistemas de metrô, aviões ou barcos.

Em janeiro de 2022, a Inglaterra também abandonou o uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, seguida pela França, quatro meses depois, mesmo recomendando o uso.

A Espanha, que respondeu à pandemia com um dos bloqueios mais rígidos da Europa, suspendeu a exigência de uso de máscaras em espaços fechados, como locais de trabalho, escolas, salas de concerto e arenas esportivas, em abril do ano passado.

As autoridades disseram que o levantamento da exigência foi possível graças às altas taxas de vacinação do país. “A cobertura vacinal na Espanha é superior a 92% na população com mais de 12 anos, enquanto 94% dos maiores de 60 anos receberam um reforço que melhora a proteção desse grupo quando se trata de Covid grave e morte”, declarou o comunicado oficial do estado.

De acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, a Espanha registrou até agora 13.740.531 casos e 118.712 mortes por Covid-19.

