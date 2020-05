Dia das Mães do Brasil tem 469 novas mortes por Covid-19

O Brasil chegou neste domingo, 10, à marca de 11.123 mortes pelo novo coronavírus, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Foram 496 óbitos registrados nas últimas 24 horas, contra os 730 contabilizados entre a sexta-feira e o último sábado. O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 , por sua vez, subiu para 162.699 – um aumento de 6 760 novos casos da doença. No balanço anterior, de sábado, eram 155 939 doentes e 10.627 mortos. A letalidade relativa da doença permanece na casa dos 6,8%.

A queda na quantidade diária de casos e óbitos, entretanto, não deve ter impacto sobre as principais medidas restritivas aplicadas pelos estados: São Paulo continua a liderar o ranking dos mais afetados, com 45.444 casos e 3.709 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro (17.062 casos e 1.714 mortes). Na última semana, os governadores João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ) decretaram a prorrogação da quarentena até dia 31 de maio. Por conta destes números, a região Sudeste concentra 43,2% dos doentes. No Nordeste, onde ficam o 3º e o 4º colocado da lista (Ceará, com 1 114 mortes e Pernambuco, com 1 047), estão 34,2% dos infectados. Desde quarta-feira (6), os moradores da capital cearense, Fortaleza, estão em confinamento.