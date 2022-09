Crianças de até 1 ano terão prioridade na vacinação contra a Covid-19

Na próxima semana, a câmara técnica do PNI (Plano Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde deve recomendar a vacinação de crianças entre seis meses e quatro anos de idade contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na sexta-feira, 16. Os bebês menores de um ano deverão ter prioridade na imunização já que é o grupo mais vulnerável para a doença, correspondendo a mais da metade das hospitalizações e óbitos entre as crianças, segundo dados do MS.

Para essa fase, serão necessárias 36 milhões de doses da vacina da Pfizer para serem aplicadas em 12 milhões de crianças elegíveis, com recomendação de três doses de 0,2 mL (equivalente a 3 microgramas).

De acordo com a Anvisa, as duas doses primárias devem ser aplicadas três semanas de intervalo, seguidas por uma dose de reforço aplicada pelo menos oito semanas após a segunda. Para diferenciá-la, a vacina para a nova faixa etária será identificada pelo frasco com tampa de cor vinho. Para crianças de cinco a 11 anos, a tampa é laranja e, para o público acima de 12 anos, roxa.