Covid e gripe: saiba as novidades para as próximas vacinas

A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quinta-feira, 26, os resultados de Fase 1/2 de seu candidato a imunizante contra Covid-19 e influenza, o vírus causador da gripe, e informaram que a vacina foi capaz de ativar resposta do sistema imunológico dos voluntários, além de ter demonstrado segurança e tolerabilidade. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou as cepas que vão fazer parte da vacina contra a gripe no próximo ano (veja os detalhes abaixo).

A proposta de vacina combinada, como a que está em testes, é esperada pelo potencial de compor estratégias para elevar coberturas vacinais e adesão aos imunizantes, pois a vacinação ocorreria em campanha única e as doses protegeriam contra doenças que podem levar a internações e óbitos.

No ensaio, o imunizante foi testado em adultos saudáveis de 18 a 64 anos e comparados com um grupo que recebeu um imunizante contra a influenza e a vacina bivalente da Pfizer. Segundo a farmacêutica, os voluntários tiveram robusta resposta imunológica contra as cepas do vírus da gripe – influenza A e influenza B – e do novo coronavírus, o SARS-CoV-2.

“Esta vacina tem o potencial de diminuir o impacto de duas doenças respiratórias com uma única injeção e pode simplificar as práticas de imunização para prestadores, pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo”, disse, em comunicado, Annaliesa Anderson, vice-presidente sênior e chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas da farmacêutica.

Vacina contra a gripe

Nesta quarta-feira, 25, a Anvisa anunciou a composição das vacinas contra a gripe para 2024 com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a agência, as cepas são atualizadas anualmente para considerar as mutações dos vírus. “A OMS analisa regularmente todos os subtipos do vírus da gripe que circulam com maior frequência, para melhorar a eficácia da imunização”, disse, em nota.

A Anvisa informou que as vacinas trivalentes produzidas a partir de ovos de galinha vão utilizar as seguintes cepas:

Influenza A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09

Influenza A/Thailand/8/2022 (H3N2)

Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria)

No caso das vacinas não baseadas em ovos, a cepa do vírus A (H1N1) deve ser um vírus similar ao influenza A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09, a cepa A (H3N2) deve ser um vírus similar ao vírus influenza A/Massachusetts/18/2022 (H3N2) e ter ainda a cepa B.

As vacinas quadrivalentes, oferecidas na rede privada, terão as três cepas obrigatórias e um vírus similar ao influenza B/Phuket/3073/2013 (B/linhagem Yamagata).

