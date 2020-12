Covid-19: mortes triplicam na Rússia após revisão de dados

O número de mortes por Covid-19 na Rússia é três vezes maior do que o número oficial relatado até então, segundo dados divulgados na segunda-feira, 28, por autoridades russas. A revelação coloca o país em terceiro lugar no ranking de número de mortos pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.

De acordo com a agência de estatísticas oficial Rosstat, o número de mortes registradas entre janeiro e novembro na Rússia aumentou em 229.700 em comparação com 2019. “Mais de 81% desse aumento na mortalidade neste período é devido à Covid-19”, disse a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, o que significa que mais de 186.000 russos morreram devido à doença.

A revelação confirma suspeitas levantadas por especialistas russos durante o ano, que afirmavam que o governo minimizava a gravidade da pandemia no país. Durante meses, o presidente Vladimir Putin se gabou do baixo índice de mortalidade causado pelo vírus na Rússia.

Com AFP