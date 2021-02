Covid-19: Brasil ultrapassa a Itália em número total de vacinados

Em duas semanas desde o início do processo de vacinação, o Brasil já conseguiu ultrapassar a barreira de 2 milhões de pessoas imunizadas. Em comparação com as outras nações do mundo, o número é bastante significativo e coloca o país na oitava colocação em números absolutos de doses distribuídas. Até às 18 horas desta segunda-feira, 1º de fevereiro, o Brasil já havia vacinado 2.203.937 pessoas.

Quem mais vacinou até agora foram os Estados Unidos, que já conseguiram proteger mais de 31 milhões de pessoas contra a Covid-19. A China e o Reino Unido completam o pódio da lista (confira os números ao final da matéria).

LEIA TAMBÉM: A ordem de vacinação contra Covid-19 no Brasil e os grupos prioritários

Nos últimos dois dias, o Brasil chegou à casa dos 2 milhões de pessoas vacinadas e ultrapassou a Itália e a Turquia para ascender à oitava posição da lista de países que mais vacinaram sua população.

Se nos números absolutos o Brasil aparece bem, no cálculo por 100.000 habitantes – que permite comparar as nações de forma equânime para saber quem atingiu uma maior parcela da população – a situação ainda é ruim. Com mais de 200 milhões de habitantes, o país aparece na 42ª colocação na lista: só vacinou 1 pessoa a cada 100.000. O líder no quesito é Israel, com 56 pessoas imunizadas a cada 100.000 habitantes.

Confira os 10 países com mais vacinas distribuídas até às 18h desta segunda-feira, 1º de fevereiro:

1º) Estados Unidos: 31,12 milhões

2º) China: 24 milhões

3º) Reino Unido: 9,79 milhões

4º) Israel: 4,87 milhões

5º) Índia: 3,76 milhões

6º) Emirados Árabes: 3,44 milhões

7º) Alemanha: 2,47 milhões

8º) Brasil: 2,2 milhões

9º) Turquia: 2,14 milhões

10º) Itália: 1,99 milhão

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta segunda-feira, 1º de fevereiro: