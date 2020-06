Coronavírus: SP bate recorde com 434 mortes em 24 horas

Nesta terça-feira, 23, o governo do estado de São Paulo confirmou 434 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o número mais alto desde o início da pandemia. O recorde anterior era de 389 vítimas do novo coronavírus, registrado na última quarta-feira, 17 de junho. Com o aumento, o total de óbitos no estado chegou a 13.068.

No mesmo período, foram confirmados 7.502 novos infectados, totalizando 229.475 casos no estado. De acordo com João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência, o aumento de mortes está dentro do previsto e foi puxado pela evolução da epidemia no interior de São Paulo. “Esse número ocorre basicamente porque o interior do estado, em sua grande maioria das regiões, está em uma curva ascendente, uma curva de crescimento de casos, isso faz com que mesmo com uma redução que a gente tenha na capital e na região metropolitana o geral continua sendo negativo pelo o que nós esperamos e desejamos que é a redução do número de óbitos no número estadual”, disse Gabbardo.

O recorde no número de óbitos acontece após uma redução de 39% no número de óbitos diários registrados na segunda-feira, 22, em comparação ao divulgado na semana anterior, no dia 15. Vale ressaltar que os números costumam ser menores no final de semana e às segundas-feiras devido ao atraso nas notificações.

Segundo Paulo Menezes, coordenador do controle de doenças da secretária de estado da Saúde, as mortes registradas atualmente refletem infecções contraídas há cerca de um mês. Quando a gente vê o número de óbitos hoje, nós estamos vendo as consequências do contato social e da transmissão de cerca de um mês atras e por isso que nos indicadores do Plano São Paulo, óbitos têm um peso menor do que as internações de casos novos para avaliar a evolução da epidemia.

Atualmente, a ocupação dos leitos de UTI é de 65,7% no estado e 68% na Grande São Paulo. São 5.659 pacientes internados em UTI em todo o estado com diagnóstico confirmado ou suspeito de infecção por coronavírus e 8.295 em enfermarias.

O isolamento social no domingo, 21, foi de 53% na capital e 52% no interior. Já na segunda-feira, 22, houve queda nesse índice. Foram 47% na capital e 46% no estado. Em relação a um possível erro ao decidir flexibilizar a quarentena na capital paulista, Gabbardo afirmou que o Plano São Paulo não é um plano de flexibilização. “Nós reiteramos várias vezes que o plano prevê um avaliação do cenário epidemiológico e se busca dar orientações, medidas que devem ser implementadas, de acordo com a situação epidemiológica. O que os dados apontam mais recentemente na capital é que está reduzindo a velocidade de transmissão da doença, está reduzindo o número de internações e diminuindo a utilização de leitos de tratamento intensivo. Essas medidas apontam para uma possibilidade que será implementada se esses cenários se confirmarem”, afirmou Gabbardo.