Covid-19: hospital de campanha do Pacaembu encerrará as atividades

O Hospital de Campanha do Pacaembu encerra as atividades no próximo dia 30 de junho. A notícia, que deverá ser anunciada nesta terça-feira, 23, pela prefeitura, representa um ato emblemático na pandemia de Covid-19 na cidade de São Paulo.

O número de pacientes internados havia caído drasticamente no último mês. Hoje, há 33 hospitalizados. Em 5 de junho, era o triplo disso, para se ter uma ideia.

Com a gestão do Hospital Albert Einstein, o Pacaembu foi grande exemplo de atendimento médico. Ao longo de três meses de existência, reforçou a rede de saúde da capital paulista em 200 leitos para casos de baixa e média complexidade da Covid-19. Do total dos 1.510 pacientes recebidos até agora, 1.195 tiveram alta hospitalar.

Em vídeo: a luta pela vida no Pacaembu



Vídeo: Egberto Nogueira/ Imã Foto Galeria

O corpo de 520 funcionários foi treinado para valorizar o tratamento humanizado dos doentes. As medidas incluíam o uso de tablets para os pacientes se comunicarem com familiares e enfermeiras de máscaras mas com fotos do próprio rosto penduradas nos aventais para serem identificadas pelos pacientes.

Há uma semana, Manaus anunciou que irá encerrar as atividades do hospital de campanha da cidade. Dos 180 leitos, apenas 40 estão ocupados.

A seguir, veja imagens do Hospital de Campanha feita por VEJA

Fotos: Egberto Nogueira/Imã Foto Galeria

Em vídeo: Médicos e equipes do SUS se mobilizam para um tratamento mais humanizado

Vídeo: Egberto Nogueira/ Imã Foto Galeria

