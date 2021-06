O novo coronavírus pode ter começado a se espalhar na China em outubro de 2019, dois meses antes de o primeiro caso oficial da doença ser identificado na cidade chinesa de Wuhan. As informações são de um estudo feito pela Universidade de Kent, no Reino Unido, publicado nesta sexta-feira, 25, no periódico científico PLOS Pathogens.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após usarem métodos da ciência da conservação para estimar a data de surgimento do Sars-CoV-2, nome oficial do novo coronavírus. Os resultados apontaram que o vírus apareceu pela primeira vez entre o início de outubro e meados de novembro de 2019. A data mais provável para o surgimento do vírus é 17 de novembro de 2019. Ou seja, pelo menos um mês antes da notificação do primeiro caso oficial de Covid-19 na China, em dezembro de 2019. Na época, a desconhecida pneumonia foi vinculada ao mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan.

No entanto, estudos anteriores já mostraram que alguns dos primeiros casos registrados da doença não tinham conexão conhecida com o mercado de Wuhan, o que implica que o Sars-CoV-2 já estava circulando antes de chegar ao local. Até a Organização Mundial da Saúde (OMS), em uma publicação recente feita em parceria com a China, reconheceu que podem ter ocorrido infecções esporádicas do novo vírus em humanos antes do surto de Wuhan.

O novo estudo também aponta que o novo coronavírus provavelmente já havia se espalhado pelo mundo em janeiro de 2020. Os cálculos mostram que os primeiros casos fora da China podem ter ocorrido por volta de 3 de janeiro, no Japão. Na Europa, as primeiras infecções teriam sido na Espanha, por volta de 12 de janeiro, enquanto o primeiro caso nos Estados Unidos teria ocorrido em 16 de janeiro.

Em outro artigo, divulgado esta semana em uma plataforma pré-publicação – antes da publicação oficial em uma revista científica -, o pesquisador Jesse Bloom, do Fred Hutchinson Cancer Research Center, em Seattle, nos Estados Unidos, recuperou dados de sequenciamento genômico dos primeiros casos de Covid-19 na China, que haviam sido deletados de uma base de dados. As informações mostram que as amostras retiradas do mercado de Huanan “não eram representativas” do Sars-CoV-2 como um todo e eram uma variante de uma sequência progenitora que circulava anteriormente, que se espalhou para outras partes da China.

O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos confirmou à Reuters que as amostras usadas no estudo foram submetidas ao Sequence Read Archive (SRA) em março de 2020 e, posteriormente, excluídas a pedido de pesquisadores chineses, que disseram que seriam atualizadas e enviadas a outra base de dados. Críticos afirmam que a exclusão é mais uma evidência de que a China estava tentando encobrir as origens da Covid-19.

Vírus adaptados aos humanos

Há ainda um terceiro estudo recente, publicado na quinta-feira, 24, na revista científica Scientific Reports, que sugere que o novo coronavírus já estava adaptado aos humanos quando surgiu. Pesquisadores australianos chegaram a essa conclusão após dados genômicos mostrarem que o SARS-CoV-2 se liga a receptores humanos com muito mais facilidade do que outras espécies.

O resultado ainda não é suficiente para corroborar a tese de que o vírus vazou de um laboratório, mas segundo os pesquisadores, também não é possível descartar essa possibilidade. Outra hipótese seria a existência de outro animal não identificado com afinidade ainda mais forte que servisse como espécie intermediária.

Com Agência Brasil