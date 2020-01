Coronavírus: Ministério da Saúde registra 13 casos suspeitos em 6 estados

O Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira, 31, que investiga 13 casos suspeitos de coronavírus em todo o país. Ainda não há casos confirmados em território nacional, nem em outros países da América Latina.

Os casos estão nos estados de São Paulo (7), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Paraná.

O primeiro caso suspeito foi notificado no dia 27 de janeiro. Na última quinta-feira, 30, eram nove casos sob investigação em todo o país. Destes, foram descartados dois casos; um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. De acordo com a pasta, há a sugestão de que viagens à China sejam adiadas e não canceladas.

Publicidade

Na última quinta-feira, 30, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública internacional em decorrência do surto da nova mutação do coronavírus (2019-nCoV), primeiro reportada na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019.