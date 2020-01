Coronavírus: São Paulo descarta caso suspeito e reporta outro

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo descartou que uma menina de 4 anos, atendida na capital paulista, esteja infectada com o novo coronavírus. Os resultados apontam para um quadro de Influenza (gripe).

Há outros três casos suspeitos, sendo dois na cidade de São Paulo e um em Paulínia, na região de Campinas, divulgado na quinta-feira, 30. Trata-se de um adulto com 45 anos de idade. O paciente esteve na China e, após desembarcar no Brasil, apresentou febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar. O atendimento foi realizado em hospital privado e amostras foram colhidas para análise laboratorial. Ele foi liberado com indicação de isolamento domiciliar.

Os quadros da cidade de São Paulo são de um menino com seis anos de idade, com febre, tosse, coriza e dificuldades para respirar e de um homem de 33 anos, que retornou da China no dia 20 de janeiro, com febre, tosse e dor de garganta. O atendimento ocorreu em um hospital privado da capital.

Para evitar o contágio da doença, foram indicados aos parantes dos pacientes o uso de máscaras, higienização das mãos e a separação de produtos de uso pessoal, a exemplo de sabonetes. Aos que estão sob monitoramento, foi indicado que mantenham a hidratação e que permaneçam em casa, sem circular por outros ambientes, evitando contato com amigos e parentes.

Casos em São José dos Campos

A vigilância epidemiológica da prefeitura de São José dos Campos, no interior paulista, ainda informa que há dois casos suspeitos na cidade. Eles tiveram alta médica entre a noite de quinta-feira, 30, e sexta-feira, 31, e foram encaminhados para dar continuidade ao tratamento em casa. As amostras biológicas dos pacientes (uma mulher de 51 anos e um homem de 37) foram colhidas e enviadas para análise no Instituto Adolfo Cruz.

Os dois pacientes estão enquadrados na atual definição de caso suspeito, apresentam sintomas respiratórios, viajaram para a China (no caso do homem) ou tiveram contato com alguém que esteve na área de transmissão local nos últimos 14 dias (no caso da mulher).