Coronavírus: São José dos Campos notifica dois casos suspeitos

A vigilância epidemiológica de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo, informou que há dois casos suspeitos do novo coronavírus notificados na cidade.

O mais recente foi divulgado nesta quinta-feira, 30, e trata-se de um homem de 37 anos que relatou ter viajado à China entre os dias 8 e 24 de janeiro. Ele apresenta tosse, coriza e fraqueza e foi internado no Hospital Vivalle, no bairro de Urbanova . Os primeiros sintomas começaram na terça-feira, 29.

Pessoas que interagiram com o paciente foram orientadas a procurar os serviços de saúde caso também apresentem quadro gripal.

O primeiro caso suspeito foi notificado na última quarta feira (29), após uma mulher de 51 anos procurar um hospital particular da cidade apresentando febre, tosse, coriza, dor de cabeça e fraqueza.

O tratamento da paciente incluí Tamiflu — também usado em quadros de Influenza H1N1— e isolamento. O quadro é considerado estável. Ela relatou que seu marido esteve na China, por 30 dias em dezembro, para uma viagem de trabalho; Ele retornou ao Brasil relatando sintomas compatíveis com os de uma gripe.

No momento, o marido viajou para cidade de Itajubá, em Minas Gerais, para outros compromissos profissionais, sem apresentar sintomas de gripe.

Casos descartados

Em Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro quatro casos suspeitos de infecção por coronavírus. foram descastados Os três estados estão na lista divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, onde ainda constam mais cinco casos em outros três estados: São Paulo (3), Minas Gerais (1) e Ceará (1). Procuradas, as secretarias de Saúde confirmam que os pacientes seguem isolados, em monitoramento.