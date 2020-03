Coronavírus: 16 novos casos confirmados no Hospital Albert Einstein

O Hospital Albert Einstein realizou dezesseis testes positivos para o novo coronavírus ao longo desta quarta-feira, 11.

A instituição afirmou que desde o início da epidemia atestou 38 casos positivos para Covid-19, a doença causada pelo vírus. No entanto, apenas notificou o Ministério da Saúde sobre 22, uma vez que o hospital conta com o prazo de até 24 horas para comunicar ao governo os novos casos.

Com a chegada dos novos diagnósticos do Einstein, o número de casos confirmados no Brasil passa de 52 para 68.

Casamento de influenciadora

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, 11, a reportagem de VEJA revelou que o casamento milionário da influenciadora Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, teve um foco de infecções do novo vírus — que passou a ser considerado uma pandemia pela OMS nesta quarta-feira, 11. Gabriela foi uma das presentes que compareceu ao Einstein para fazer o teste do vírus. Ainda não se sabe, no entanto, se a musa fitness está infectada.