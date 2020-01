Coronavírus: Brasil segue com 9 casos suspeitos de infecção

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira, 30, que o Brasil segue com nove casos suspeitos de coronavírus em todo o país. São três casos em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, um no Ceará, um no Paraná.

Na última divulgação de casos, na quinta, 29, também eram 9 pacientes com a suspeita da infecção. Desde ontem, quatro casos foram descartados e outros quatro foram incluídos no monitoramento. Um paciente do Rio Grande do Sul chegou a ser descartado, mas voltou ao número de casos suspeitos. Ainda não há qualquer confirmação sobre o contágio da doença no país.

O levantamento das notificações de casos suspeitos considera o período entre às 12h de ontem, 29, até as 12h de hoje, 30.