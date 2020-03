Coronavírus: Brasil tem oito casos confirmados, dois por transmissão local

O balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 5, atualizou para oito o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil.

São seis casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Este último diz respeito à uma mulher de 37 anos que viajou para a Itália. Outros 636 pacientes têm quadros suspeitos e devem passar por análises clínicas.

Dois dos casos confirmados em São Paulo ocorreram por meio de transmissão local, após contato com o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos. Um deles é familiar e esteve presente em um almoço onde participaram cerca de outras 30 pessoas. “O vírus não está produzindo doentes que nós não conseguimos identificar a fonte. Todos os casos confirmados têm histórico de viagem ou histórico de contato com casos confirmados”, afirmou o secretário de vigilância em saúde Wanderson Oliveira.

