Coronavírus: Ministério da Saúde muda critério e confirma 4º caso

O Ministério da Saúde voltou atrás nesta quinta-feira, 5, e passou a considerar a 4º ocorrência do novo coronavírus no Brasil. O quadro em questão, antecipado por VEJA, é o de uma adolescente com teste positivo para a Covid-19, mas que não apresenta os sintomas característicos de infecção.

O caso voltou a ser contabilizado após uma reunião com especialistas ainda nesta manhã. A pasta, no entanto, ressalta que o diagnóstico da jovem não foi a única pauta do encontro.

Em nota, o Ministério afirmou que decidiu considerar o diagnóstico do 4º caso por quatro motivos. “Quatro elementos levaram a definição do caso como confirmado: pelo resultado do exame, pelo local provável de infecção (Itália), pela possibilidade da medicação após tratamento de uma lesão ter mascarado os sintomas e pela possibilidade de ainda ter sintomas nos próximos dias”, diz o comunicado.

A jovem de 13 anos voltou da Itália no dia 1 de março e teve resultado positivo da contraprova do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Ela saiu do Brasil com destino a Lisboa no dia 21 de fevereiro. Em 22 de fevereiro, foi de Lisboa para Milão e, em seguida, partiu de trem para as Dolomitas, cadeia montanhosa dos Alpes orientais no norte da Itália. No local, ela sofreu uma lesão e ficou um período internada no Hospital Dolomiti Sportclinic, localizado na região de Trentino-Alto Adigem, e retornou ao Brasil em seguida.

