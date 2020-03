Coronavírus: adolescente de São Paulo está entre os novos infectados

O Ministério da Saúde anuncia hoje novos casos da infecção por coronavírus no país. Entre eles, um detectado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e outro no laboratório Fleury, também na cidade. Um dos pacientes é uma menina de 13 anos. Ela voltou da Itália no dia 1 de março.

Como é a primeira vez que o Fleury diagnostica a doença, o resultado do laboratório precisa ainda passar por uma contraprova no Laboratório Adolfo Lutz. O caso do Einstein já é definitivo.

Os novos pacientes se somam a mais dois casos diagnosticados no país desde a semana passada. Todos no estado de São Paulo, em pessoas que viajaram para a Itália. O Ministério da Saúde divulga um novo boletim nesta quarta-feira (4).

A medida de contraprova é utilizada em todas as situações com resultados positivos, para confirmar a infecção. Atualmente, 433 casos suspeitos de coronavírus no país.