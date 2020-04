Coronavírus: Doria decide prorrogar quarentena em São Paulo

O governador João Doria decidiu prorrogar a quarentena no estado de São Paulo. O período no qual só funcionam serviços essenciais em todo o estado estava previsto para acabar no próximo dia 22, mas será ampliado até 10 de maio.

Pela manhã, Doria se reuniu com o comitê de contingenciamento da crise para definir quais os contornos que o novo período do isolamento social tomará a partir deste momento. O coordenador do grupo é o infectologista David Uip.

O isolamento em São Paulo está na média dos 50%. Especialistas apontam que a taxa ideal seria por volta de 70%.