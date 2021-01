CoronaVac: Saúde solicita que Butantan entregue todas as doses prontas

O Ministério da Saúde solicitou que o Instituto Butantan entregue 6 milhões de doses da vacina CoronaVac ao governo federal. A totalidade de doses atualmente prontas para uso e com pedido de uso emergencial protocolado na Anvisa. O ofício foi enviado nesta sexta-feira, 15, ao diretor do centro de referência de imunizantes, Dimas Covas. O instituto deve dar seu posicionamento à solicitação, conforme apurou a reportagem de VEJA.

Nesta manhã, o governo do Estado de São Paulo, anunciou que encaminharia ao governo federal 4,5 milhões de doses do antígeno, desenvolvido pela farmacêutica Sinovac Life Science. Na fala das autoridades, em coletiva de imprensa, havia o entendimento que outros 1,5 milhão de doses ficariam em São Paulo, por tratar-se do estado com maior contingente populacional do país .

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

“São Paulo faz parte do Brasil. Logo, nós temos uma parcela, entre 20% a 25%, que é a parcela que cabe proporcionalmente à população, à densidade demográfica de um estado que tem 46 milhões de habitantes. Não faz sentido encaminhar vacinas para o Ministério da Saúde para depois o Ministério da Saúde encaminhar de volta a São Paulo”, disse o governador em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

A CoronaVac está pleiteando junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso emergencial do antígeno. O parecer deve ser dado pela agência no domingo, 17, quando está marcada uma reunião colegiada do orgão.