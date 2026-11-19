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A farmacêutica Eli Lilly anunciou novos combos promocionais para o Mounjaro, remédio contra obesidade e diabetes tipo 2. A iniciativa visa reduzir custos e facilitar a continuidade do tratamento com descontos exclusivos para pacientes cadastrados. Confira as regras e os novos valores.

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O medicamento para obesidade e diabetes tipo 2 à base de tirzepatida Mounjaro vai começar a ser vendido em um combo promocional, até o fim deste ano, que vai permitir desconto de 10% na nova compra realizada em janeiro de 2027, segundo anúncio feito pela farmacêutica estadunidense Eli Lilly nesta terça-feira, 19. Na dosagem de 5 mg, na compra de duas caixas, cada uma vai sair por 1.349 reais.

O valor mais barato será válido apenas para pacientes que têm prescrição médica, ou seja, indicação para o tratamento, e que estão cadastrados no Lilly Melhor Para Você (LMPV), um programa gratuito que oferece oferece acompanhamento de educadores especializados, materiais educativos sobre saúde e condições especiais na compra de medicamentos.

No combo vigente até o fim do mês, o paciente terá acesso ao tratamento para dois meses e ao desconto de 10% na compra em janeiro de 2027. A proposta da iniciativa é permitir o início do tratamento e sua manutenção, fundamental para atingir os resultados previstos para o controle de doenças crônicas.

“A obesidade é uma doença crônica e progressiva, e o custo ainda é uma das principais barreiras para iniciar e dar continuidade à terapia, especialmente para quem busca avançar para doses mais altas. Ao ampliar as opções de combos, buscamos oferecer mais flexibilidade para quem precisa seguir na terapia prescrita pelo seu médico de forma sustentável”, disse, em comunicado, Luiz André Magno, diretor executivo de assuntos médicos da Lilly no Brasil.

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Os novos preços

Para ter acesso aos combos, é necessário que a prescrição tenha exatamente as apresentações da opção escolhida. Para ser elegível ao desconto em janeiro de 2027, é preciso fazer a aquisição entre 19 de novembro e 31 de dezembro deste ano.

“Por se tratar de uma doença crônica, a continuidade do tratamento é fundamental para a manutenção dos resultados ao longo do tempo”, destaca, em nota, a farmacêutica.

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Veja as regras para os combos:

Combo 1 (Início): válido para a primeira compra via Lilly Melhor Para Você, limitado a uma compra por CPF

(Início): válido para a primeira compra via Lilly Melhor Para Você, limitado a uma compra por CPF Combo 2 (5 mg): válido para pacientes cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você até o final de março de 2027 ou até quando durarem os estoques

(5 mg): válido para pacientes cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você até o final de março de 2027 ou até quando durarem os estoques Combos 3 e 4 (Individualização): disponíveis para pacientes cadastrados no programa Lilly Melhor Para Você, permitindo combinações entre as doses indicadas