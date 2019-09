Cigarro eletrônico: EUA confirmam 6ª morte por doença misteriosa

Foi confirmada nesta terça-feira, 10, a sexta morte por uma doença respiratória misteriosa relacionada ao uso de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos. Diante da notícia, autoridades de saúde pedem que as pessoas parem imediatamente de usar esse tipo de dispositivo. “É hora de parar de fumar cigarros eletrônicos. Se você ou uma pessoa que você ame ainda fazem isso, por favor parem”, afirmou Lee Norman, representante do Escritório de Saúde do Estado do Kansas.

Ainda não se sabe exatamente o que causa o problema. Mas todas as pessoas diagnosticadas com a misteriosa condição relataram o uso de cigarro eletrônico antes de adoecerem. Diante disso, a recomendação é que os usuários interrompam o uso desses dispositivos até que se tenha mais informações sobre a questão.

“Parem de usar cigarros eletrônicos agora. Estamos emitindo um aviso a todos os residentes sobre o uso desses dispositivos como potencialmente prejudicial à função pulmonar adequada.”, disse Barbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado de Los Angeles ao jornal americano Los Angeles Times.

A última vítima é um morador do Kansas, com mais de 50 anos. Ele estava internado e, segundo autoridades locais de saúde, “os sintomas progrediram rapidamente”. Entretanto, ninguém tinha informações detalhadas sobre qual tipo de produto o paciente costumava usar. Muitos dos pacientes hospitalizados devido à doença estão no final da adolescência e têm cerca de 20 anos. O uso desses dispositivos por pessoas dessa faixa etária se tornou muito popular no país nos últimos anos.

Atualmente, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) investiga 450 casos de doenças pulmonares relacionadas ao fumo de cigarros eletrônicos, em 33 estados. Os sintomas da doença misteriosa incluem dor no peito, dificuldade para respirar e vômito. Alguns pacientes precisam de cuidados intensivos e até mesmo auxílio de um respirador mecânico para se recuperar.

Nenhum componente ou dispositivo específico foi diretamente associado ao surto até o momento. O que se sabe é que a maioria dos usuários usou cigarro eletrônico com THC, o componente psicoativo da cannabis; alguns com uma mistura de THC e nicotina e outros, em menor proporção, apenas com nicotina.

Especula-se que várias casos registrados tenham relação com produtos contendo acetato de vitamina E, um óleo que pode ser perigoso se inalado. Altos níveis da substância foram encontrados em amostras que continham cannabis. O componente também está presente em essências com sabor.

A principal hipótese atualmente é que adulterantes adicionados nas essências seja os culpados por esse surto. E não os componentes originais dos cigarros eletrônicos, que já são usados há muitos anos, sem nenhuma ocorrência anterior.