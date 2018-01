Chá que emagrece: conheça as receitas

Alguns chás e infusões podem auxiliar o emagrecimento. Basta considerá-los como parceiros de uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e pobre em açúcares e gorduras. “O processo de emagrecimento é complexo”, lembra a Thalita Longo, nutricionista da Clínica Seven, de São Paulo.

Veja três receitas que podem ajudar na queima calórica:

Chá verde: extraído da Camellia sinensis, planta chinesa rica em antioxidantes e cafeína, o chá verde tem propriedades anticancerígenas e favorece o emagrecimento. “Ele tem substâncias capazes de atuar sobre o sistema nervoso simpático, que regula a queima de gorduras”, indica Thalita. “Mas deve ser consumido com cautela ou evitado por gestantes e pessoas com hipotireoidismo e hipertensão arterial”, restringe.

Como preparar: colocar colher de uma sopa de chá em 600 ml de água quente, esperar cinco minutos, coar e tomar ao longo do dia. É importante evitar o consumo após as 15 h, devido à presença de cafeína, que pode atrapalhar o sono.

Hibisco: com ação diurética, diminui a retenção de líquidos no organismo. Alguns estudos sugerem sua ação termogênica, obrigando o metabolismo a trabalhar, promovendo a queima de gordura. Também ajuda como anti-inflamatório. “As pessoas com sobrepeso ou obesidade possuem um processo inflamatório já instalado”, comenta Thalita. “O hibisco possui em sua composição alguns fitoquímicos, como a antocianina, que podem auxiliar na redução desse processo.” A nutricionista avisa que essa infusão deve ser evitada por gestantes, lactantes e mulheres que desejam engravidar, e também por portadores de insuficiência renal.

Como preparar: colocar uma colher de sopa de chá de hibisco em 400 ml de água quente, esperar de 8 a 10 minutos, coar e consumir ao longo do dia.

Gengibre e casca de abacaxi: a casca do abacaxi possui em sua composição a bromelina, “uma potente substância que auxilia no processo de digestão”, conta Thalita. “E quando associado ao efeito termogênico do gengibre, pode ser um grande aliado no processo de emagrecimento”, indica.

Como fazer: juntar a casca de ¼ de abacaxi e um pedaço pequeno (tamanho de uma falange do dedo) de gengibre em 500 ml de água quente, esperar de 8 a 10 minutos, coar a infusão e consumir ao longo do dia.

Temperatura da água: para garantir uma boa extração das substâncias benéficas nos chás e infusões, a temperatura da água deve variar ente 60°C a 95°C. Como muitas vezes não é possível medir a temperatura, a nutricionista recomenda o seguinte modo de preparar: “desligar o fogo assim que a água começar a entrar em ebulição e então adicionar a erva de sua preferência e deixar descansar por um período específico, que pode variar de 8 a 10 minutos quando se tratar de infusões de ervas, frutas ou raízes; ou de até cinco minutos, no caso de chá verde ou preto.

A nutricionista Thalita Longo, no entanto, alerta: “Os principais fatores que influenciam o resultado final são a alimentação diária, a prática de atividade física, as alterações hormonais, a presença ou não do estresse e o sono adequado”. Os chás são ótimos coadjuvantes.