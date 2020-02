Coronavírus: número de casos suspeitos no Brasil cai para nove

O Ministério da Saúde informou na manhã desta quinta-feira, 6, que o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil caiu para nove. Até o início da tarde de ontem, eram 11 casos sob investigação.

Os quadros atuais estão nos estados de Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (1) e São Paulo (3). Desde ontem, três casos — dois no Rio Grande do Sul e um em São Paulo — foram descartados. Nesse período, um novo paciente foi registrado em Minas Gerais.

Ainda não há nenhum caso confirmado da transmissão do vírus no país. Desde o início do monitoramento da infecção, em janeiro, 24 casos foram avaliados e descartados.

Aumento de mortes na China

O número de mortos em decorrência do surto de coronavírus chegou a 564 nesta quarta-feira, 5. Somente na província de Hubei foram confirmadas 70 novas mortes e 2.987 novos casos, chegando a mais de 28 000 infectados na China. Ao redor do mundo, ao menos 26 países registraram casos da doença.

Dois aviões da Força Aérea Brasileira foram encaminhados para resgatar cerca de 30 brasileiros que estão na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. A previsão é que os brasileiros sejam repatriados no sábado (8), quando iniciarão um período de quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO).