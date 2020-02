Hubei registra 70 novas mortes por coronavírus e número total chega a 564

O número de mortos em decorrência do surto de coronavírus chegou a 564 nesta quarta-feira, 5. Somente na província de Hubei foram confirmadas 70 novas mortes e 2.987 novos casos, chegando a mais de 28 mil infectados na China. Ao redor do mundo, ao menos 26 países registraram casos da doença.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou nesta quarta que são 11 os casos suspeitos de coronavírus. Cinco casos foram descartados desde o último boletim, um em Santa Catarina e quatro em São Paulo. Por outro lado, outros dois novos quadros em monitoramento em São Paulo e mais um no Rio Grande do Sul entraram para o levantamento.

Os estados com suspeitas da doença são: Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (5), Santa Catarina (1) e São Paulo (4). Até o momento, 21 casos já foram analisados e descartados. Destes, três pacientes foram testados em exames específicos para coronavírus e apresentaram diagnóstico negativo. Os outros não chegaram a esse ponto da análise por apresentarem outros tipos de viroses em exames iniciais.

Ainda nesta quarta, o Senado aprovou o projeto de lei que prevê regras para quarentena de brasileiros que serão trazidos de Wuhan, epicentro da doença, e também estabelece medida para combater o coronavírus. Dois aviões devem pousar na base aérea de Anápolis (GO) com o grupo de brasileiros neste sábado.