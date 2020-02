Câncer não cedeu a quimioterapia e Bruno Covas inicia novo tratamento

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), iniciou na quarta-feira um novo tratamento para tratar o câncer: imunoterapia. Isso porque o tumor no gânglio não cedeu após oito sessões de quimioterapia.

A imunoterapia consiste na aplicação de doses de medicamentos que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos para combater células cancerígenas.

O prefeito trata de um câncer na região entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos, desde novembro de 2019, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe que cuida de Covas é formada pelo infectologista David Uip, o cardiologista Roberto Kalil Filho e os oncologistas Artur Katz e Tulio Eduardo Pfiffer.