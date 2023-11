‘Bobi, o cão mais velho do mundo, era um vira-lata’, diz autor de livro

Quer que seu cachorro viva mais? Trate-o como um pequeno humano peludo, defende o escritor e ativista Rodney Habib, coautor do best-seller O Cão Eterno, lançado este ano no Brasil pela editora Sextante.

Bluey, Taffy, Adjutant, Buksi e Maggie foram alguns dos cães que viveram entre 27 e 29 anos e serviram de inspiração para o livro, que explica os métodos para ajudar o ‘melhor amigo do homem’ a viver bem durante mais tempo.



Em janeiro, Bobi quebrou todos esses recordes, tornando-se o cão mais velho já registrado, ao bater os 30 anos. O pet, que o escritor conheceu de perto em Portugal, está prestes a se tornar um dos protagonistas da segunda edição do livro, prevista para o próximo ano.



A VEJA Habib conta como cruzou o caminho de Bobi, falecido recentemente, e o que podemos apreender de seu estilo de vida. E compartilha outras dicas e cuidados para aumentar a longevidade canina.

O anúncio da morte de Bobi veio de suas redes sociais. Como isso aconteceu?

Quando o Guinness Book, o livro dos recordes, anunciou Bobi, o único cão que reconhecidamente passou dos 30 anos, eu tive que conhecê-lo. Leonel Costa, seu dono, nos recebeu muito bem em sua vila. Bobi era livre para ir onde quisesse e só comia comida feita em casa. Um tempo depois, após retornar para os Estados Unidos, eu recebo uma ligação de Leonel e ele me diz que seu cão havia morrido, depois de lutar contra um câncer e os efeitos da quimioterapia. Assim, fui encarregado de dar a notícia da morte do cão mais famoso do mundo.

Bobi é um caso atípico ou qualquer cachorro pode chegar a essa idade?

No vilarejo de Bobi, pude fazer meus próprios testes genéticos nele. Hoje, sabemos que os cães que passam dos 20 anos geralmente possuem ‘genes Matusalém’, que proporcionam tal longevidade. Ainda espero o resultado para afirmar se Bobi nasceu com esses genes. De qualquer forma, para mim, essa história já passa uma mensagem, e muito bonita: a de como todo cão deveria viver, tendo esses genes ou não.

“Contato direto com a natureza, liberdade para andar livremente e amor” foram os motivos que fizeram Bobi viver tanto, segundo Leonel. Quais são as suas dicas?

Para escrever nosso livro, fomos aos melhores cientistas a fim de elaborar a estratégia DOGS, descrita em O Cão Eterno. ‘D’ é para dieta e nutrição, ‘O’ é para otimização de exercícios, ‘G’ para genética e ‘S’ para gerenciamento de estresse e do ambiente.

Qual é a dieta ideal para um cão?

Quase todos os cachorros idosos que analisamos comiam a mesma comida que os donos, sendo a refeição o menos processada possível – e nada de ração para cachorro.



Eu já fui para o Brasil e, pelo que eu soube, é uma tradição mais aceita. Nos Estados Unidos e Canadá, isso é muito raro de se ver, por isso observamos cada vez menos cães passarem dos 10 anos por aqui.



Também já vi muita polêmica sobre dieta natural, vegetariana etc. De acordo com minhas pesquisas, se for balanceada e não tão industrializada, está ótimo!

A maioria dos cães está vivendo dentro de um apartamento. Como adaptar essas dicas, de movimento e ambiente, a essa realidade?

Qualquer dono de cão deveria ter um purificador de ar em casa. Às vezes não percebemos quanto veneno estamos respirando diariamente, ainda menos nosso pet. Nós inclusive ensinamos a fazer um com menos de 100 reais no nosso segundo livro, que sai ano que vem.



Outra recomendação importante, principalmente para quem não consegue andar com o cão por horas e horas, é sair e deixar o cão farejar o máximo possível, onde ele quiser. Pesquisas apontam que 20 minutos de farejo corresponde a 20 km de caminhada para os cães, porque eles estão usando suas narinas potentes, e, assim, ativando o cérebro.

Quanto à genética, há raças que vivem menos ou mais?

No mundo dos canis, há muito acasalamento de irmão com irmã, deixando uma geração enorme de cachorros doentes congenitamente. Por causa disso, a expectativa de vida de um bulldog francês é de 4 anos no Reino Unido.

Minha pesquisa colabora para isso: nenhum ‘cachorro com pedigree’ na história viveu muito tempo. Isso acontece porque estamos selecionando aparência dos cachorros e esquecendo o resto. Essa seleção não acontece nos vira-latas, então eles vivem bem mais.



Bobi, inclusive, era um vira-lata, apesar de se ter noticiado que era um Rafeiro do Alentejo puro-sangue. Leonel diz não saber quem é o pai de Bobi e que sua concepção aconteceu durante uma escapada noturna da mãe.

Para fechar: os cães, quando mais idosos, precisam de mais cuidado. Quais você recomendaria?

É engraçado porque, assim como nós, eles voltam a ser bebês quanto mais velhos. O maior motivo de eutanásia para cães, inclusive, é relacionado a problemas cognitivos. E o melhor jeito de prevenir isso é fazendo seu pet ativo, com exercícios, suplementos de vitaminas e muita socialização, principalmente com amigos caninos.



Mas essa prática não deve começar quando ele já está com 11 ou 12 anos, porque é tarde demais. O que importa é cuidar bem dele por toda a vida

