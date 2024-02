Beyoncé revela psoríase no couro cabeludo após lançar linha capilar

Em meio à divulgação de sua esperada linha de produtos capilares, a cantora Beyoncé revelou em entrevista à revista americana Essence que tem psoríase no couro cabeludo e relembrou os cuidados que recebeu, ainda na infância, para a condição dermatológica que causa lesões avermelhadas e descamação.

Na entrevista, publicada no último sábado, 17, Beyoncé relembrou as vivências no salão da mãe, Tina Knowles, e destacou a importância da valorização da cultura negra, algo que passa pelo respeito aos cabelos, muitas vezes tratados com produtos inadequados para suas texturas e curvaturas.

Ao falar sobre o nome da marca, a Cécred, abordou a condição. “Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim.”

A cantora não deu mais detalhes sobre os impactos da doença nem sobre o tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), quando se manifesta no couro cabeludo, a condição leva ao aparecimento de placas vermelhas com escamas espessas de tom branco-prateado, principalmente quando o paciente coça. Com o desprendimento da pele morta, aparenta que a pessoa está com caspa.

“No couro cabeludo, é difícil tratar, porque o paciente tem dificuldade para passar as pomadas por causa do cabelo e a medicação não consegue penetrar bem na região”, explica Anderson Costa, médico dermatologista e membro da SBD. “Também tem um impacto na qualidade de vida, porque saem as escamas, elas ficam na roupa e o paciente fica incomodado, deixa de sair e de fazer suas atividades.”

Continua após a publicidade

O que é a psoríase?

Doença de pele crônica e não contagiosa, a psoríase é uma condição autoimune ligada a fatores genéticos, ambientais e de comportamento com sintomas que aparecem e desaparecem de tempos em tempos. De acordo com a SBD, entre 30% e 40% dos pacientes têm familiares com a doença, que pode se agravar por causa do estresse, tabagismo e obesidade.

O tratamento permite qualidade de vida e pode ser feito com pomadas dermatológicas, em casos mais leves, ou medicamentos e terapias biológicas em episódios mais graves.

“A boa notícia é que os novos medicamentos têm um resultado muito bom para psoríase do couro cabeludo. A grande maioria dos pacientes fica sem lesões ou com lesões discretas”, diz Costa.

Veja os sintomas da psoríase

Manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas;

Pequenas manchas brancas ou escuras residuais após melhora das lesões avermelhadas;

Pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento;

Coceira, queimação e dor;

Unhas grossas, descoladas, amareladas e com alterações da sua forma (sulcos e depressões);

Inchaço e rigidez nas articulações. Em casos mais graves, destruição das articulações e deformidades

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia