Após receber doses da Janssen, Paes antecipa calendário de vacinação no RJ

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, neste sábado, 26, um novo adiantamento no cronograma de vacinação da cidade contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, começará a vacinação para essas com 47 anos. O calendário avança uma idade por dia, até sexta-feira, quando devem ser imunizadas pessoas com 43 anos. No sábado, há uma repescagem para quem tem 43 anos ou mais.

Originalmente, a vacinação para pessoas com 46 anos começaria apenas no dia 1º de julho. Já quem tem 43 anos seria vacinado entre os dias 12 e 13. A aceleração do calendário acontece depois que a cidade recebeu mais doses da vacina nesta semana. Chegaram a cidade, 77.562 doses da Pfizer e 51.340 da Janssen. Vale ressaltar que o imunizante da Janssen que chegou nesta semana ao Brasil é de dose única, e a aplicação também deve acelerar o calendário para as próximas faixas etárias.

O anúncio foi feito por Paes um dia após a morte de seu pai, Valmar Paes, de 78 anos, que estava com daCovid-19. Em publicação em sua rede social, em que antecipou o calendário, o prefeito disse que busca “transformar dificuldade em força”.

“Bora acelerar! A gente aqui transforma dificuldade em força para enfrentar os desafios. Vamos superar logo esse covid-19! Enquanto não chegamos lá vamos nos cuidando! Bora vacinar!”, escreveu.

O esquema de imunização continua a ser feito na cidade por gênero, com mulheres sendo vacinadas no período da manhã e homens a tarde.

